ANCST: Neue Tourdaten bestätigt

Die Berliner Black-Metal-Band ANCST hat neue Konzerttermine angekündigt. Dabei wird das aktuelle Album "Dominion" im Fokus stehen.



Für den 03.10.2025 sucht die Band übrigens noch eine Location. Wer helfen kann, der meldet sich bitte direkt bei der Band!



Folgende Termine sind geplant:

12.09. - Swamp Fest, Berlin

20.09. - Riot Over River Fest, Prague

26.09. - @burnoutfestival

ROAD TO DOMINION TOUR

02.10. - Alte Spitzenfabrik, Grimma

03.10. - NEED HELP!

04.10. - Trauma, Marburg

05.10. - Halle am Rhein, Köln

06.10. - Villa Wuller, Trier

07.10. - Quai Du Bas 30, Biel

08.10. - Post Squat, Zürich

09.10. - Kaschemme, Basel

10.10. - JUZE Kessel, Offenburg

11.10. - M8, Mainz

12.10. - Gerber, Weimar

17.10. - Siebenhitze, Greiz

18.10. - JUZ Trafo, Weyhe

19.10. - @metalpest Festival, Leipzig