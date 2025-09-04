ANCST: Neue Tourdaten bestätigt
Kommentieren
Die Berliner Black-Metal-Band ANCST hat neue Konzerttermine angekündigt. Dabei wird das aktuelle Album "Dominion" im Fokus stehen.
Für den 03.10.2025 sucht die Band übrigens noch eine Location. Wer helfen kann, der meldet sich bitte direkt bei der Band!
Folgende Termine sind geplant:
12.09. - Swamp Fest, Berlin
20.09. - Riot Over River Fest, Prague
26.09. - @burnoutfestival
ROAD TO DOMINION TOUR
02.10. - Alte Spitzenfabrik, Grimma
03.10. - NEED HELP!
04.10. - Trauma, Marburg
05.10. - Halle am Rhein, Köln
06.10. - Villa Wuller, Trier
07.10. - Quai Du Bas 30, Biel
08.10. - Post Squat, Zürich
09.10. - Kaschemme, Basel
10.10. - JUZE Kessel, Offenburg
11.10. - M8, Mainz
12.10. - Gerber, Weimar
17.10. - Siebenhitze, Greiz
18.10. - JUZ Trafo, Weyhe
19.10. - @metalpest Festival, Leipzig
- Quelle:
- www.facebook.com/angstnoise
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- ancst tour 2025 dominion road to dominion tour
0 Kommentare