THE KINKS jetzt mit

THE KINKS ist eine der wichtigsten Rock-Bands aller Zeiten, und fraglos auch entscheidend für die Entwicklung "unserer", also der härteren Rock-Musik. Mit "The Journey - Part 2" wird jetzt ein Blick auf Songs von 1965-1975 geworfen, mit 'Lola' ist ein absoluter Megahit vertreten. Die allerhärtesten Singles waren aber bereits auf dem Vorgänger vertreten.

Als Doppel-CD, Doppel-Vinyl und Download erhältlich, gibt es Liner-Notes zu jedem Song, B-Seiten, unbekannte Live-Aufnahmen, sechs neue Mixes von Ray Davies und eine eigens von den Bandmitgliedern zusammengestellte Tracklist.

Also sicher eine interessante Compilation. Erhältlich ist die Scheibe ab dem 17.11. über BMG.