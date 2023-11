INFECTED RAIN: neues Album in Planung

Am 9. Februar 2024 ercsheint via Napalm Records das neue Album "Time" von INFECTED RAIN. Mit 'Never To Return' gibt es einen ersten Vorgeschmack und auch mirt der Setliste können wir dienen.



01-Because I Let You

02-Dying Light

03-Never To Return

04-Lighthouse

05-The Answer Is You

06-Vivarium

07-Pandemonium

08-Enmity

09-Unpredictable

10-Game Of Blame

11-Paura

12-A Second Or A Thousand Years



Never To Return







https://www.youtube.com/watch?v=G-JGQgnwpGE

