THE HU kehrt mit zwei neuen Songs zurück

Es gibt eine doppelte Portion brandneuer Musik von den Hunnu-Rock-Pionieren THE HU. Die mit Gold ausgezeichneten internationalen Ausnahmekünstler präsentieren 'The Men', begleitet von einem offiziellen Musikvideo, sowie 'Warrior Chant'.

Die neuen Songs folgen auf 'Pray To The Sun', dem Beitrag der Band zur Netflix Serie One Piece.

Im Herbst kommt THE HU mit SKALD auf ausgedehnte Tour in unsere Gefilde. Infos dazu findet ihr hier.

THE HU - 'The Men'

https://www.youtube.com/watch?v=Sb7JU_emHPw