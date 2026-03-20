ANNIE TAYLOR mit neuer Single, Album und Tourdaten

Nach 'Lucidity' und der Ankündigung ihres neuen Albums "Out Of Scale" für den 22. Mai 2026 via Clouds Hill Records veröffentlicht ANNIE TAYLOR heute mit 'The Ocean' eine neue Vorab-Single.

Mit den sehnsüchtigen Gitarrenläufen, gemischt mit der Stimme von Sängerin Gingi Jungi ist 'The Ocean' ein ruhiger Moment auf dem bald erscheinenden Album.

ANNIE TAYLOR - 'Lucidity'

https://www.youtube.com/watch?v=69tAczU8ln0

Passend zur neuen Single und dem dazugehörigen Album kündigt ANNIE TAYLOR heute außerdem eine umfangreiche Tour an:

22.05.26 - CH - Zürich, Plaza

24.05.26 - DE - Mainz, Open Ohr

28.05.26 - CH - Luzern, Schüür

29.05.26 - CH - Solothurn, Kofmehl

30.05.26 - CH - Martigny, Sunset Bar

18.06.26 - CH - Bern, Rössli

11.07.26 - DE - Hamm, Open Air Hamm

08.08.26 - DE - Kröning, Labertal Festival

27.08.26 - DE - Dortmund, Subrosa

28.08.26 - DE - Hamburg, Molotow

29.08.26 - DE - Lehrte, Zytanien Festival

01.09.26 - DE - Dresden, Ostpol

02.09.26 - DE - München, Milla

03.09.26 - AT - Graz, Music House

04.09.26 - AT - Wien, Kramladen

08.09.26 - DE - Köln, Bumann & Sohn

11.09.26 - DE - Berlin, Cassiopeia

12.09.26 - DE - Marburg, KFZ

13.09.26 - BE - Antwerpen, Djingel Djangel