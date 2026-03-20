ANNIE TAYLOR mit neuer Single, Album und Tourdaten
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Nach 'Lucidity' und der Ankündigung ihres neuen Albums "Out Of Scale" für den 22. Mai 2026 via Clouds Hill Records veröffentlicht ANNIE TAYLOR heute mit 'The Ocean' eine neue Vorab-Single.
Mit den sehnsüchtigen Gitarrenläufen, gemischt mit der Stimme von Sängerin Gingi Jungi ist 'The Ocean' ein ruhiger Moment auf dem bald erscheinenden Album.
ANNIE TAYLOR - 'Lucidity'
https://www.youtube.com/watch?v=69tAczU8ln0
Passend zur neuen Single und dem dazugehörigen Album kündigt ANNIE TAYLOR heute außerdem eine umfangreiche Tour an:
22.05.26 - CH - Zürich, Plaza
24.05.26 - DE - Mainz, Open Ohr
28.05.26 - CH - Luzern, Schüür
29.05.26 - CH - Solothurn, Kofmehl
30.05.26 - CH - Martigny, Sunset Bar
18.06.26 - CH - Bern, Rössli
11.07.26 - DE - Hamm, Open Air Hamm
08.08.26 - DE - Kröning, Labertal Festival
27.08.26 - DE - Dortmund, Subrosa
28.08.26 - DE - Hamburg, Molotow
29.08.26 - DE - Lehrte, Zytanien Festival
01.09.26 - DE - Dresden, Ostpol
02.09.26 - DE - München, Milla
03.09.26 - AT - Graz, Music House
04.09.26 - AT - Wien, Kramladen
08.09.26 - DE - Köln, Bumann & Sohn
11.09.26 - DE - Berlin, Cassiopeia
12.09.26 - DE - Marburg, KFZ
13.09.26 - BE - Antwerpen, Djingel Djangel
- Quelle:
- RSK-PR
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- annie taylor lucidity the ocean out of scale
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