THE PRETTY RECKLESS veröffentlicht Musikvideo zu 'When I Wake Up'
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Die mehrfach Platin-prämiert Rockband THE PRETTY RECKLESS hat das offizielle Musikvideo zur neuen Single 'When I Wake Up' veröffentlicht.
Regie führte Sängerin Taylor Momsen selbst, gemeinsam mit Chris Acosta. Im POV-Stil nimmt Taylor ihr Publikum mit auf einen wilden, nächtlichen Rock'n'Roll-Trip und begegnet dabei einigen bekannten Gesichtern, u.a. die FOO FIGHTERS-Musiker Pat Smear und Ilan Rubin sowie frühere Kolleginnen des "Gossip Girl"-Casts, Jessica Szohr und Connor Paolo.
THE PRETTY RECKLESS - 'When I Wake Up'
https://www.youtube.com/watch?v=E7yaK9k6K48
Alle Infos zum kommenden Album "Dear God" und den Deutschland-Auftritten findet ihr hier.
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- the pretty reckless taylor momsen when i wake up dear god foo fighters gossip girl
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