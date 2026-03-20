THE PRETTY RECKLESS veröffentlicht Musikvideo zu 'When I Wake Up'

Die mehrfach Platin-prämiert Rockband THE PRETTY RECKLESS hat das offizielle Musikvideo zur neuen Single 'When I Wake Up' veröffentlicht.

Regie führte Sängerin Taylor Momsen selbst, gemeinsam mit Chris Acosta. Im POV-Stil nimmt Taylor ihr Publikum mit auf einen wilden, nächtlichen Rock'n'Roll-Trip und begegnet dabei einigen bekannten Gesichtern, u.a. die FOO FIGHTERS-Musiker Pat Smear und Ilan Rubin sowie frühere Kolleginnen des "Gossip Girl"-Casts, Jessica Szohr und Connor Paolo.

THE PRETTY RECKLESS - 'When I Wake Up'

https://www.youtube.com/watch?v=E7yaK9k6K48

Alle Infos zum kommenden Album "Dear God" und den Deutschland-Auftritten findet ihr hier.