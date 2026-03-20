FELIN veröffentlicht neue Single
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FELIN ist eine schwedisch-finnische Pop-Punk- und Alternative-Rock-Künstlerin, die für ihre kompromisslose Energie und elektrisierenden Live-Auftritte bekannt ist. Angetrieben von einem starken Identitätsbewusstsein verbindet sie rohe Punk-Attitüde mit eingängigen Pop-Melodien und schafft Musik für all jene, die sich nicht anpassen wollen.
Passend dazu hat die Künstlerin ihre neue Single 'Hit Like A Girl' veröffentlicht.
FELIN - 'Hit Like A Girl'
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-U-2IEg2Y
Im Zuge der Veröffentlichung des vollständigen Albums später im Jahr wird FELIN eine umfangreiche Europa-Tournee starten und dabei die ukrainische Erfolgsband THE HARDKISS supporten. Die Tour umfasst 24 Shows in ganz Europa, darunter sieben Termine in Deutschland.
02.11.2026 (CH) Zürich, Dynamo Jugendkulturhaus
08.11.2026 (DE) Köln, Carlswerk Victoria
09.11.2026 (DE) Dortmund, FZW
10.11.2026 (DE) Amsterdam, Melkweg
11.11.2026 (DE) Frankfurt, Batschkapp
20.11.2026 (DE) Berlin, Huxley's Neue Welt
22.11.2026 (AT) Wien, Simm City
23.11.2026 (DE) München, Backstage Werk
24.11.2026 (DE) Stuttgart, Im Wizemann
26.11.2026 (DE) Hamburg, Große Freiheit 36
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- felin hit like a girl the hardkiss
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