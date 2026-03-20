FELIN veröffentlicht neue Single

FELIN ist eine schwedisch-finnische Pop-Punk- und Alternative-Rock-Künstlerin, die für ihre kompromisslose Energie und elektrisierenden Live-Auftritte bekannt ist. Angetrieben von einem starken Identitätsbewusstsein verbindet sie rohe Punk-Attitüde mit eingängigen Pop-Melodien und schafft Musik für all jene, die sich nicht anpassen wollen.

Passend dazu hat die Künstlerin ihre neue Single 'Hit Like A Girl' veröffentlicht.

FELIN - 'Hit Like A Girl'

https://www.youtube.com/watch?v=Jm-U-2IEg2Y

Im Zuge der Veröffentlichung des vollständigen Albums später im Jahr wird FELIN eine umfangreiche Europa-Tournee starten und dabei die ukrainische Erfolgsband THE HARDKISS supporten. Die Tour umfasst 24 Shows in ganz Europa, darunter sieben Termine in Deutschland.

02.11.2026  (CH) Zürich, Dynamo Jugendkulturhaus

08.11.2026  (DE) Köln, Carlswerk Victoria

09.11.2026  (DE) Dortmund, FZW

10.11.2026  (DE) Amsterdam, Melkweg

11.11.2026  (DE) Frankfurt, Batschkapp

20.11.2026  (DE) Berlin, Huxley's Neue Welt

22.11.2026  (AT) Wien, Simm City

23.11.2026  (DE) München, Backstage Werk

24.11.2026  (DE) Stuttgart, Im Wizemann

26.11.2026  (DE) Hamburg, Große Freiheit 36