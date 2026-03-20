DARKTHRONE - 40 Jahre und 22 Alben

Zwei Jahre sind vergangen, und außerdem feiert das Duo sein vierzigstes Wiegenfest, also ist es an der Zeit für eine neue DARKTHRONE. Das zweiundzwanzigste Album der Norweger trägt den feinen Titel "Pre-Historic Metal" und wird am 08.05.2026 in die Läden kommen; wie gewohnt über das Stammlabel Peaceville Records. Die Scheibe wird acht Titel enthalten und eine Spielzeit von gut vierzig Minuten haben. Und ja, natürlich wird es alle denkbaren Formate geben.



Zum Titel sagt Schlagwerker und Bandgründer Fenriz: "Prähistorisch ist ein offener Begriff. Ich denke es ist einfach unser Vibe, unsere Art, an die Dinge heranzugehen. Es ist mehr unser Statement, dass wir einen alten Stil nutzen, um etwas neues zu erschaffen." - Danach soll das Album eine kleine Verneigung vor den eigenen Herangehensweisen in den Achtzigern sein.



Aufgenommen wurde die Scheibe in den Chaka Khan Studios zu Oslo mit Ole Øvstedal, Silje Høgevold und Mads Luis an den Reglern. Gemastert haben Jack Control von Enormous Door und Maor Appelbaum Mastering. Das Titelstück ist bereits als Lyrik-Video zu hören.



Trackliste:



1. They Found One Of My Graves (05:17)

2. Pre-Historic Metal (04:19)

3. Siberian Thaw (06:45)

4. Deeply Rooted (04:58)

5. The Dry Wells Of Hell (06:12)

6. So I Marched To The Sunken Empire (03:21)

7. Eat Eat Eat Your Pride (04:51)

8. Eon 4 (05:24)

https://peaceville.com/bands/darkthrone/