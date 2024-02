THE HALO EFFECT kapituliert

... zumindest ist das der Titel des neuen Videos 'Become Surrender'.



Mikael Stanne kommentiert:

"Become Surrender' wurde während der "Days Of The Lost"-Sessions geschrieben und aufgenommen, aber aus irgendeinem Grund haben wir es auf dem Album ausgelassen. Wir haben es auf Festivals und unseren Tourneen gespielt und die Resonanz war einfach fantastisch, also haben wir beschlossen, es in der Zwischenzeit zu veröffentlichen, bevor wir die Singles für das zweite Album herausbringen. Das Video wurde während unserer ausverkauften Show im Pustervik hier in unserer Heimatstadt Göteborg vor ein paar unserer engsten Freunde gedreht und hoffentlich scheint die Freude und Liebe, die wir an diesem Abend im Raum spürten, durch.

Es ist ein Song über das Durchhalten in der Ferne und darüber, nicht der Verzweiflung oder dem Zweifel nachzugeben. Turn it up!"



Become Surrender







https://www.youtube.com/watch?v=RaescU2M0Mw

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the halo effect become surrender