BEING AS AN OCEAN: Neues Album

Am heutigen Tage hat die Melodic-Hardcore-Band BEING AN OCEAN ihr neues Album "Death Can Wait" veröffentlicht. Das neue Werk ist bei Out Of Line Music via Rough Trade / Believe Digital erschienen. Mit der Veröffentlichung ist heute ein Video zum Track 'Gloom' herausgebracht worden.



Die Band sagt zum Song: "'Gloom' ist ein Song über das Erkennen unserer eigenen persönlichen Dämonen und der Charakterschwächen, die wir alle haben. Wenn wir uns unserer selbst bewusst sind, können wir erkennen, wann sie auftauchen und sich in unser Leben drängen. Wir können uns wehren. Jeder von uns hat unterschiedliche "Monster" in sich, aber das bedeutet auch, dass jeder von uns mit etwas Übung und Wachstum unterschiedliche Stärken in sich trägt. Das sind die positiven Dinge, die wir aus der Notwendigkeit heraus entwickeln und fördern müssen, um unsere persönlichen mentalen Kämpfe zu bestehen. Dann nehmen wir diese Stärken und bringen sie in die physische Welt als Kräfte der Veränderung zum Guten. Das Lied ist eine Ermutigung für alle, die mit einem inneren Kampf zu kämpfen haben. Solange du weiter kämpfst und durchhältst, mit Gnade, Akzeptanz und Liebe zu dir selbst, wirst du weiter wachsen, als du es dir je vorstellen konntest. Wir können die Monster in uns erschlagen oder zumindest zähmen."



Die Tracklist liest sich so:

1. Beautiful Agony

2. Swallowed By The Earth

3. Purest Love

4. …Gave it a Voice So That My Heart Could Speak

5. Flesh And Bone

6. Gloom

7. Paradise In My Mind

8. Snake

9. Death Can Wait

10. The Fullness of My Being



Zum Albumrelease hat eine Tour begonnen. Die "The Death We Seek Europe and UK"-Tour führt die Band mit OCEANS ATE ALASKA und SENTINELS an folgende Orte:

02.02.24 DE - Karlsruhe, Substage

03.02.24 DE - Köln, Essigfabrik

05.02.24 UK - Southampton, Engine Rooms

06.02.24 UK - Birmingham, The Mill

07.02.24 UK - Glasgow Slay

08.02.24 UK - Leeds, Key Club

09.02.24 UK - Manchester, Club Academy

10.02.24 UK - Bristol, The Fleece

11.02.24 UK - London, o2 Islington Academy

13.02.24 NL - Tilburg, 013

14.02.24 DE - Hamburg, Grünspan

15.02.24 DE - Berlin, SO36

16.02.24 DE - Leipzig, Felsenkeller

17.02.24 PL - Warschau, Proxima

18.02.24 CZ - Prag, Futurum

20.02.24 AT - Wien, Szene

21.02.24 DE - Nürnberg, Hirsch

22.02.24 CH - Zürich, Dynamo

23.02.24 BE - Antwerpen, Kavka



Die Tickets dafür sind über Avocado Booking erhältlich. Aber Achtung! Einige Konzerte sind bereits ausverkauft.

