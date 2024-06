THE GEORGIA THUNDERBOLTS: Neuer Clip

Heute wurde der Textclip zu 'Crawling My Way Back To You' der GEORGIA THUNDERBOLTS veröffentlicht. Die Nummer ist vom neuen, für den 23. August angekündigten Album "Rise Above It All".





Quelle: https://www.netinfect.de/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: the georgia thunderbolts rise above it all crawling my way back to you