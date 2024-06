THE ETERNAL: Video zum Albumrelease

Die finnisch-australischen Metaller von THE ETERNAL präsentieren am 28. Juni 2024 ihr siebtes Studioalbum namens "Skinwalker" via Reigning Phoenix Music (RPM). 'Under The Black' ist natürlich ebenfalls auf "Skinwalker" zu finden.



https://www.youtube.com/watch?v=-Utz2IeffKs

