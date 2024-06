BEAST IN BLACK zeigt uns die Kraft der Bestie

Mit der Stand-Alone-Single 'Power Of The Beast' meldet sich BEAST IN BLACK energiegeladen zurück.



Mastermind Anton Kabanen kommentiert:

" 'Power Of The Beast' bringt uns einen Schritt weiter, um unsere Leidenschaft für energiegeladene Musik, unaufhaltsame Beats, solide Melodien, (Synthie-)Riffs und eine bedeutungsvolle Botschaft zu präsentieren. Der Song ist allen gewidmet, die Ermutigung, Motivation, Entschlossenheit und innere Stärke brauchen, um vorwärtszustreben. Die Botschaft des Liedes ist wie die unnachgiebige Haltung und die kraftvolle Entschlossenheit von Guts, dem Protagonisten aus dem Manga "Berserk". Das heißt, der Text ist in der Tat eine Mischung aus "Berserk" und meiner eigenen Lebenssicht und Erfahrung.

Mit musikalischen Einflüssen, die stark vom so genannten "Super Eurobeat" durchdrungen sind, den ich im Laufe der Jahre aufgesogen habe, denke ich, dass es ziemlich gerechtfertigt ist - aber natürlich mit einem Augenzwinkern - diesen Song als "Super Eurobeast" zu bezeichnen! Es ist der erste seiner Art, aber wir versprechen euch, dass es definitiv nicht der letzte sein wird!"



Power Of The Beast







https://www.youtube.com/watch?v=Ui_eoW3BXGI

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: beast in black the power of the beast