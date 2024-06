IAMX: Neues Album

Das unkonventionelle Electro-Projekt IAMX um den britischen Sänger Chris Corner meldet sich mit einem neuen Album zurück.

Das neue Werk trägt den Namen "Fault Lines²" und ist der unmittelbare Nachfolger von "Fault Lines¹" (2023).



Erscheinen wird "Fault Lines²" am 30.08.2024 via Nexilis/The Orchard. Einen Vorgeschmack liefert der Song 'Neurosymphony'.



Die Tracklist liest sich so:

1. Neurosymphony

2. Infinite Fear Jets

3. Conflict Medication

4. Deathless Wilds

5. The Ocean

6. War Of Words

7. Grass Before The Scythe

8. Life Before Death



Live ist die Band demnächst wie folgt zu erleben:

31.08.2024-Oberhausen, DE - Kulttempel

03.09.2024-Lille, FR - The Black Lab

05.09.2024-Liège, BE - OM

06.09.2024-Apeldoorn, NL - GIGANT

07.09.2024-Deutzen, DE - Kulturpark Deutzen

09.09.2024-Poznan, PL - Tama

12.09.2024-Istanbul, TR - Dorock XL

14.09.2024-Athens, EL - Gagarin

Das Album kann bereits vorbestellt werden.