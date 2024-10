THE GATES OF SLUMBER im Vollmondfieber

Die Doom Metaller THE GATES OF SLUMBER aus Indiana/US melden sich mit einem neuen Album zurück, das am 29. November über Svart Records erscheint. Das kommende, selbstbetitelte Album ist das erste Full-Length-Werk der Band seit dreizehn Jahren. 'Full Moon Fever' ist die zweite Singleauskopplung aus dem Album, die perfekt zur Halloween-Saison passt.

Full Moon Fever

https://www.youtube.com/watch?v=JtHAWlBPN14