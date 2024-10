THE GATES OF SLUMBER - Offizieller Videoclip zu 'Embrace The Lie'

Die US-amerikanische Doom-Metal-Band THE GATES OF SLUMBER aus Indiana kehrt mit einem neuen Album zurück, das am 29. November bei Svart Records erscheint. Das selbstbetitelte Album ist das erste vollständige Album der Band seit "The Wretch" aus dem Jahr 2011. Gebt euch hier das offizielle Video zur neuen Single 'Embrace The Lie':

Embrace The Lie

https://www.youtube.com/watch?v=Y3c_e_ltrsA