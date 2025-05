THE FLOWER KINGS: Neuer Song

Am 02. Mai erschien mit "Love" das neue THE FLOWER KINGS-Album.

Nun gibt es mit 'We Claim The Moon' einen weiteren Clip aus der Scheibe.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01 .We Claim The Moon

02. The Elder

03. How Can You Leave Us Now!?

04. World Spinning

05. Burning Both Edges

06. The Rubble

07. Kaiser Razor

08. The Phoenix

09. The Promise

10. Love Is

11. Walls Of Shame

12. Considerations





https://www.youtube.com/watch?v=U3rCfPj3J6k