FRONT ROW WARRIORS: Keine Zeit

Mit 'Running Out Of Time', dem Titeltrack ihrer kommenden Scheibe, melden sich die Schwermetaller von FRONT ROW WARRIORS lautstark zurück.

Die Scheibe erscheint am 11.07.2025.

Die Trackliste haben wir auch für euch:

01. Turn The Tide

02. Theory Of Mind

03. The Holy

04. Cast A Spell

05. New Horizons

06. Running Out Of Time (

07. Rise Against

08. Don’t Think The Night Is Over

09. Seems Like Paradise

10. Heartbreaker

11. FRW

https://www.youtube.com/watch?v=ESWsPzAaPC4