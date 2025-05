Wie berichtet, veröffentlicht METALLICA am 13.06.2025 "Load" Remastered in verschiedenen Versionen. Schaut euch hier das Unboxing-Video der "Deluxe-Edition" mit Kirk Hammett an:

https://www.youtube.com/watch?v=43WhgGyH_Zc

Vorbestellen könnt ihr alles hier: https://shop.metallica.de/