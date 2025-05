ADEPT ist wieder da!

Nach fast neun Jahren Funkstille melden sich die Schweden von ADEPT zurück! Die Band feiert heute ihr lang ersehntes Comeback mit der neuen Single 'Heaven'.

Passend dazu liefert die Band ein hochwertiges offizielles Musikvideo.

Die Metalcore-Jungs sind wie folgt live zu sehen:

14.06.25 AT - Nickelsdorf / Nova Rock

15.06.25 CZ - Hradec Králové / Rock For People

26.06.25 SE - Stockholm / Broken Summer Fest

15.08.25 DE - Dinkelsbühl / Summer Breeze Open

16.08.25 CH - Cudrefin / Rock The Lakes