Am 13.Juni 2025 erscheint das neue Album "Roar Like Thunder". Das Album wird in Nordamerika von Round Hill, in Japan von Sony Japan und im Rest der Welt von Earache veröffentlicht. Nach 'Roar Like Thunder' und 'Come On' ist 'Set It Free' die dritte Auskopplung.



https://www.youtube.com/watch?v=MxnX3inEX_c



