THE DEVIL IS REAL: Debütsingle veröffentlicht

Der amerikanische Dark-Folk-Musiker TJ Cowgill, besser bekannt als KING DUDE, hat eine neue Band am Start.

THE DEVIL IS REAL heißt die Formation bei der zudem Justin Pittney (RESIDUELS, LOVE CITY) mit dabei ist. Jetzt ist die gleichnamige Single 'The Devil Is Real' erschienen. Diese ist auf der Bandcamp-Seite verfügbar.