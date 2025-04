KORN: Zwei Arena-Konzerte für Deutschland bestätigt

Nachdem KORN als Headliner bei Rock im Park (7. Juni) und Rock am Ring (8. Juni) bereits bekannt waren, hat die Band nun zwei weitere Konzerte in Deutschland bestätigt. Hannover und Leipzig kommen in den Live-Genuss.



Das sind die Termine:

03.06.2025 – Hannover, ZAG Arena (Special Guests: SEVEN HOURS AFTER VIOLET)

10.06.2025 – Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA (Special Guests: SPIRITBOX, SEVEN HOURS AFTER VIOLET)

07.06.2025 – Rock im Park, Zeppelinfeld Nürnberg

08.06.2025 – Rock am Ring, Nürburgring



Der Vorverkauf für die beiden Arena-Konzerte hat bereits begonnen.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: korn arena konzerte 2025 leipzig hannover seven hours after violet spirit box rock am ring rock im park