HEAVEN SHALL BURN: Neue Single 'Confounder' veröffentlicht

Nachdem die Thüringer Metalcore-Institution HEAVEN SHALL BURN Anfang April die erste Single 'My Revocation Of Compliance' aus dem neuen Album "Heimat" veröffentlicht hat, folgt nun mit 'Confounder' die zweite Single. Dazu gibt es auch wieder ein Video.



Die Band sagt zur Single: "Wie eine unsichtbare Gewalt deformieren und misshandeln die gegenwärtig in unseren Gesellschaften herrschenden Zustände jeden Einzelnen. Konsumterror, Angstkampagnen und Scheindebatten schreien uns aus allen Medien entgegen und betäuben für die Gemeinschaft und Demokratie wichtige Werte wie Toleranz, Solidarität und eigenständiges Denken. Sich dem entgegenzustellen und in der eigenen Blase mit einer klaren Haltung ein vom Wahnsinn des Alltags abweichendes Beispiel zu geben, ist das, was wir mit diesem Song und dem Video dazu promoten wollen. Sei der Störfaktor!"



"Heimat" wird am 27.06.2025 via Century Media Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

01.Ad Arma

02.War Is The Father Of All

03.My Revocation Of Compliance

04.Confounder

05.Empowerment

06.A Whisper From Above

07.Imminence

08.Those Left Behind

09.Ten Days in May

10.Numbered Days

11.Dora

12.A Silent Guard

13.Inter Arma



Das Album kann bereits auf diversen Plattformen vorbestellt werden.



Eine Übersicht über die geplanten Konzerte gibt es auf der Festival-Homepage.

