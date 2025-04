PIRATE FEST auf 2026 verschoben

Das von uns präsentierte PIRATE FEST muss leider auf 2026 verschoben werden. Hier die Info des Veranstalters:

"Hallo ihr Feibeuter, Halsabschneider oder einfach Fans des Pirate Fest,



heute haben wir schlechte Neuigkeiten für euch!



Leider haben wir trotz massiver Werbung

(in der örtliche Presse, Anzeigen in der Fachpresse wie Orkus, Sonic Seducer, Legacy, WW-Events und auf Social Media,

200 Radiospots bei Rockland Radio, Radiosondersendung, Bannerwerbung

in der Region und auf Festivals, massive Flyerwerbung) bisher nicht genug Tickets für das Pirate Fest verkaufen können.

Wir haben bis letzten Sonntag nur ca. die Hälfte an Tickets verkauft, von der Anzahl die wir bräuchten, um halbwegs den Break Even zu erreichen.

Vielleicht wären auch noch einige Tickets in den verbliebenen 2,5 Wochen verkauft worden?! Doch so fehlt uns leider die nötige Planungssicherheit. Leider kaufen immer mehr Leute für kleinere Festivals und Konzerte die Tickets viel zu spät.

Große Acts und Festivals sind dagegen oft nach nur wenigen Stunden ausverkauft.

Viele Posten wie Bandgagen, Werbung, Behörden, Technik, Miete etc. müssen oft weit im Voraus bezahlt werden. Ein Teil fällt aber auch noch kurz vorher an.

Eine Durchführung auf Teufel komm raus würde daher zum Ruin der Firma führen!

Eventuell war die Werbe-Zeit von 4 Monaten von Januar bis heute zu knapp bemessen, um ein neues Festival zu etablieren?

Wir denken am Konzept und den Bands kann es eigentlich nicht gelegen haben.

Aber das ist nur unsere Meinung.

Wir sind aber guter Hoffnung, das es mit genügend Anlaufzeit und eurer aller Hilfe gelingen wird, das Pirate Fest nächstes Jahr im Westerwald zu etablieren.

Daher bleibt uns jetzt nur die einzige Möglichkeit, das Festival um ein Jahr zu verschieben!

Der neue anvisierte Termin ist der 8./9. Mai 2026. Wir haben den Termin schon angemeldet, er ist frei, wartet aber noch auf Bestätigung des Gemeinderates.

Wir werden versuchen, soviele Bands vom diesjährigen Lineup wieder mit ins Boot zu nehmen, und sind auch schon mit allen am Verhandeln. Versprechen können wir nichts, außer dass es wieder so ein tolles und hochwertiges Lineup geben wird, wie es dieses Jahr geplant war.

Alle Tickets (Festival, Camping, Fahrzeug) behalten für 2026 ihre Gültigkeit!

Wir wissen, das sich jetzt einige ärgern, weil sie sich extra Urlaub genommen haben, oder viele traurig sind, weil sie sich -wie wir- auf das Pirate Fest gefreut haben.

Aber glaubt uns, keinem tut das grade mehr weh wie uns, wir verlieren durch die Verschiebung schon einen höheren fünfstelligen Betrag, hatten 6 Monate Arbeit investiert.

Eine Absage wäre allerdings noch katastrophaler, auch für die Ticketkäufer…!

So versuchen wir das Ganze -auch für euch- zu retten, damit ihr noch was für euer Geld bekommt- was sonst weg wäre!!



Daher nochmal herzlichen Dank im Voraus für euer Verständnis und allen, die an uns geglaubt haben!

Helft uns gerne dabei das Pirate Fest bis nächstes Jahr noch bekannter zu machen, erzählt es euren Freunden und Verwandten, verschenkt es an eure Feinde…!

Wir hoffen hiermit das gröbste erklärt zu haben, folgt uns gerne auf unseren Seiten bezüglich neuer Bandbekanntgaben etc. Wir wünschen euch eine schöne Walpurgisnacht, eine tolle Festivalsaison und sehen uns spätestens am 27./28. Dezember 2025 in Runkel auf dem No Sleep After X-mas Festival .

Und nun noch mal ein Appell an euch da draußen. Nutzt bitte den VVK. Dieser ist essentiell für jeden Veranstalter.

Gerade in der heutigen Zeit werden viel zu viele Veranstaltungen wegen schlechtem VVK abgesagt. Wartet bitte nicht bis zur letzten Minute, denn dieses Mal war es nach 12 Uhr.



Euer Pirate-Fest Team "