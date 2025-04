ASP: Konzertabsage für November in Stuttgart

Die Band ASP hat für den Herbst eine Tour unter dem Namen "Höllenfahrt" geplant. Darunter ein Konzert am 12.11.2025 in Stuttgart. Das musste jedoch nun abgesagt werden.



Den Grund dafür erklärt die Band wie folgt: "Ihr schönen Menschen. Wir haben heute sehr traurige Nachrichten für euch: Unser Konzert am 12. November 2025 im Theaterhaus in Stuttgart muss leider abgesagt werden. Im Gegensatz zu den anderen Konzerten der Tour wollte der Vorverkauf dafür einfach überhaupt nicht in die Gänge kommen. Vielleicht sind zwei ASP-Konzerte in einem Jahr einfach zu viel für das Schwabenländle, ganz gleich wie unterschiedlich sie sind. Am Ende bleiben aber alle Ursachenforschungen bedeutungslos, denn sowohl Veranstalter als auch Band sahen sich bei der ohnehin von immensen Kosten belasteten Show am Ende zu ihrem großen Bedauern gezwungen, die Reißleine zu ziehen, um Schlimmeres zu verhindern.



Wir können uns ein "Zocken" auf einen Last-Minute-Überraschungserfolg leider einfach nicht leisten und einen Verlust in zigtausend Euro Höhe schon gar nicht. Wir bedauern jedes abgesagte Konzert zutiefst, es ist für uns jedes einzelne Mal eine furchtbare Sache, egal aus welchem Grund. Aber Zahlen sind Zahlen und Fakten sind Fakten, wir müssen das so akzeptieren. Wir hoffen auf euer Verständnis.

Bei den treuen Fans, die bereits ein Ticket für das Konzert im November gekauft haben entschuldigen wir uns ganz besonders. Natürlich könnt ihr euch den Kaufpreis bei der Stelle zurückerstatten lassen, bei der ihr die Tickets gekauft habt.



Der Rest der Tour bleibt von dieser Entscheidung unberührt. Vielleicht mag sich mancher Stuttgart-Besucher noch kurzfristig entscheiden, uns stattdessen am 29. Mai im Theaterhaus zu besuchen, um uns vor unserer Live-Pause noch einmal zu erleben. Plätze gibt es noch genug und wir würden uns extrem freuen.



Die Band ist wie folgt zu erleben:



Dunkelromantische Mainächte

22.05.25 Hamburg - Friedrich-Ebert-Halle

23.05.25 Hannover - Theater am Aegi

24.05.25 Erfurt - Alte Oper

25.05.25 Berlin - Huxleys Neue Welt

28.05.25 Wuppertal - Historische Stadthalle

29.05.25 Stuttgart - Theaterhaus

30.05.25 Mannheim - Rosengarten Musensaal

31.05.25 Dresden - Alter Schlachthof



Höllenfahrt

05.11.25 – Oberhausen, Turbinenhalle 1

06.11.25 – Hamburg, Markthalle

07.11.25 – Leipzig, Haus Auensee

08.11.25 – Heidelberg, halle02

13.11.25 – München, Backstage Werk

14.11.25 – Dresden, Alter Schlachthof

15.11.25 – Berlin, Huxleys Neue Welt

