THE CROWN bestätigt Abschiedsjahr 2026 mit Finale in Göteborg

THE CROWN zieht einen Schlussstrich und 2026 wird das letzte Live- und zugleich das Abschlussjahr der schwedischen Death-Metal-Institution. Unter dem Banner "No Tomorrow  Farewell 2026" verabschiedet sich die Band mit einer weltweiten Reihe von Shows von ihren Fans.



Der Rundown führt quer durch Europa und die USA, bevor am 19.12.2026 im Valand in Göteborg endgültig die Lichter ausgehen.





Hier die bestätigten Termine:





10.01.26 PT Mangualde - Mangualde Hard Metal Fest

06.03.26 ES Barcelona - Sala Lennon

07.03.26 ES Valencia - Sala Zulu

08.03.26 ES Madrid - Sala Nazca

14.03.26 CH Zürich - Züri Gmätzlets

22.05.26 US Baltimore - Maryland Deathfest

25.07.26 FI Vaasa - Kaaos Festival

15.08.26 IT Francavilla al Mare - Frantic Fest

20.08.26 AT Spital am Semmering - Kaltenbach Open Air

06.11.26 SE Umeå - House Of Metal

21.11.26 SE Linköping - Platens

28.11.26 SE Skövde - Lokstallet

12.12.26 NL Eindhoven - Metal Meeting

18.12.26 SE Stockholm - Kollektivet livet

19.12.26 SE Gothenburg - Valand (FINAL SHOW)

Quelle: Metal Blade Records