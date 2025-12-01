THE CROWN bestätigt Abschiedsjahr 2026 mit Finale in Göteborg
THE CROWN zieht einen Schlussstrich und 2026 wird das letzte Live- und zugleich das Abschlussjahr der schwedischen Death-Metal-Institution. Unter dem Banner "No Tomorrow Farewell 2026" verabschiedet sich die Band mit einer weltweiten Reihe von Shows von ihren Fans.
Der Rundown führt quer durch Europa und die USA, bevor am 19.12.2026 im Valand in Göteborg endgültig die Lichter ausgehen.
Hier die bestätigten Termine:
10.01.26 PT Mangualde - Mangualde Hard Metal Fest
06.03.26 ES Barcelona - Sala Lennon
07.03.26 ES Valencia - Sala Zulu
08.03.26 ES Madrid - Sala Nazca
14.03.26 CH Zürich - Züri Gmätzlets
22.05.26 US Baltimore - Maryland Deathfest
25.07.26 FI Vaasa - Kaaos Festival
15.08.26 IT Francavilla al Mare - Frantic Fest
20.08.26 AT Spital am Semmering - Kaltenbach Open Air
06.11.26 SE Umeå - House Of Metal
21.11.26 SE Linköping - Platens
28.11.26 SE Skövde - Lokstallet
12.12.26 NL Eindhoven - Metal Meeting
18.12.26 SE Stockholm - Kollektivet livet
19.12.26 SE Gothenburg - Valand (FINAL SHOW)
