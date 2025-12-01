RVBANG 2026 - ORDEN OGAN bestätigt

Das RVBANG 2026 hat erneut Zuwachs bekommen. Die deutschen Epic Power Metaller von ORDEN OGAN ergänzen als nächster Neuzugang das bisher schon richtig starke und abwechslungsreiche Lineup.



Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.

Tickets gibt es unter: www.eventbrite.de



Für weitere Infos Rund um das Festival checkt die offizielle Webseite vom RVBANG: https://rvbang.de/