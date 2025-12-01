ARCH ENEMY kündigt Rückkehr beim

Eine echte Institution des schwedischen Melodic Death Metals gibt sich erneut die Ehre. ARCH ENEMY bestätigt seinen nächsten Auftritt auf dem härtesten Acker der Welt.



Für zusätzliche Spannung sorgt derzeit der personelle Wandel an vorderster Front. Die Band steht nach dem überraschenden Abschied der bisherigen Sängerin vor einem offenen Kapitel, und die Frage, wer künftig die Growls und Shouts übernehmen wird, beschäftigt Fans weltweit. Klar ist jedoch: ARCH ENEMY bleibt eine Macht und man darf gespannt sein, mit welchem Gesicht der Melodic-Death-Dampfhammer im kommenden Jahr zurückkehrt.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

