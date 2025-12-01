JUDAS PRIEST - "FAITHKEEPERS EUROPEAN TOUR 2026" angekündigt
JUDAS PRIEST geht nächstes Jahr wieder auf Tour und kommt auch für drei Konzerte nach Deutschland.
Hier die kompletten Daten:
FAITHKEEPERS EUROPEAN TOUR 2026
JULY SUN 26 WILEYSPORTPARK, NEU-ULM, GERMANY
AUG THU 6 MESSEHALLE, HALLE, GERMANY
AUG SUN 23 LORELEY AMPHITEATRE, GOARSHAUSEN, GERMANY
JULY TUE 28 TORWAR, WARSAW, POLAND
AUG SUN 2 OSTRAVA ARENA, OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
AUG TUE 4 NEPALA ARENA, BRATISLAVA, SLOVAKIA
AUG WED 12 O13, TILBURG, THE NETHERLANDS
AUG SUN 16 MOTOCULTUR FESTIVAL, CARHAIX-PLOUGHER, FRANCE
AUG TUE 18 NAVARRA ARENA, PAMPLOMA, SPAIN
AUG THU 20 ROIG ARENA, VALENCIA, SPAIN
