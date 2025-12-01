EVANESCENCE geht 2026 auf Tour

Gute Neuigkeiten für EVANESCENCE-Fans - die Band rund um Frontfrau Amy Lee geht 2026 weltweit auf Tour. Nach Europa kommen sie ab September, im Vereinigten Königreich werden sie von K. FLAY und POPPY begleitet, im Rest Europa übernimmt NOVA TWINS für K. FLAY.

Die Europa-Termine:

08.09. - UK-Leeds: First Direct Arena

10.09. - UK-Manchester: Co-op Live

11.09. - UK-Birmingham: Utilita Arena

13.09. - UK-London: The O2

16.09. - BE-Brüssel: Forest National

17.09. - FR-Paris: Accor Arena

19.09. - DE-Frankfurt: Congress Center Messe

20.09. - DE-Dortmund: Westfalenhalle

22.09. - NL-Amsterdam: Ziggo Dome

23.09. - DE-Hamburg: Barclays Arena

25.09. - DE-Berlin: Velodrom

26.09. - DE-München: Olympiahalle

28.09. - IT-Bologna: Unipol Arena

29.09. - CH-Zürich: Hallenstadion

01.10. - ES-Barcelona: Palau Olimpic

02.10. - ES-Madrid: Palacio Vistalegre

04.10. - PT-Lissabon: MEO Arena