EVANESCENCE geht 2026 auf Tour
Kommentieren
Gute Neuigkeiten für EVANESCENCE-Fans - die Band rund um Frontfrau Amy Lee geht 2026 weltweit auf Tour. Nach Europa kommen sie ab September, im Vereinigten Königreich werden sie von K. FLAY und POPPY begleitet, im Rest Europa übernimmt NOVA TWINS für K. FLAY.
Die Europa-Termine:
08.09. - UK-Leeds: First Direct Arena
10.09. - UK-Manchester: Co-op Live
11.09. - UK-Birmingham: Utilita Arena
13.09. - UK-London: The O2
16.09. - BE-Brüssel: Forest National
17.09. - FR-Paris: Accor Arena
19.09. - DE-Frankfurt: Congress Center Messe
20.09. - DE-Dortmund: Westfalenhalle
22.09. - NL-Amsterdam: Ziggo Dome
23.09. - DE-Hamburg: Barclays Arena
25.09. - DE-Berlin: Velodrom
26.09. - DE-München: Olympiahalle
28.09. - IT-Bologna: Unipol Arena
29.09. - CH-Zürich: Hallenstadion
01.10. - ES-Barcelona: Palau Olimpic
02.10. - ES-Madrid: Palacio Vistalegre
04.10. - PT-Lissabon: MEO Arena
- Quelle:
- Evanescence Instagram
- Redakteur:
- Michael Vogt
- Tags:
- evanescence poppy nova twins
0 Kommentare