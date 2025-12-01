Neues von MICHAEL MONROE

Der finnische Rockmusiker MICHAEL MONROE veröffentlicht am 20.02.2026 ein neues Studioalbum. "Outerstellar" heißt es und erscheint via Silver Lining Music.

Bereits jetzt gibt's das Video zu der Single 'Disconnected', die sich mit der Bedeutung von Live-Musik auseinandersetzt. Dazu erklärt Monroe:

"Technologie sollte die Menschen einander näherbringen, doch tatsächlich sind sie isolierter denn je. Sie starren nur auf ihre Handys und Computer und laden ständig etwas herunter. Das Internet kann das Erlebnis eines Live-Konzertes nicht ersetzen. Man steht als Künstler auf der Bühne und kommuniziert in diesem Moment mit dem Publikum. Genau dort entsteht die Magie, und kein Programm, kein Gerät und kein Computer kann das nachbilden!"

Die Trackliste des kommenden Albums liest sich übrigens wie folgt:

1. Rockin' Horse

2. Shinola

3. Black Cadillac

4. When the Apocalypse Comes

5. Painless

6. Newtro Bombs

7. Disconnected

8. Precious

9. Pushin' Me Back

10. Glitter & Dust

11. Rode To Ruin

12. One More Sunrise