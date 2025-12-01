PYOGENESIS meldet sich zurück
01.12.2025 | 21:11
Die Stuttgarter Alternative-Rock-Formation PYOGENESIS meldet sich nach fünfjähriger Funkstille mit einer neuen Single zurück. 'All I Am Is Bleeding' heißt das Werk und erscheint gleichzeitig mit einem passenden Video. Der Song wurde gemeinsam mit der Horror-Punk-Institution THE OTHER eingespielt.
Im Zusammenhang mit der Single-Veröffentlichung gibt die Band bekannt, für Anfang 2027 ein neues Album zu planen.
Quelle:
- Neecee Agency
Redakteur:
- Erika Becker
Tags:
- pyogenesis the other all i am is bleeding
