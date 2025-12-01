PYOGENESIS meldet sich zurück

Die Stuttgarter Alternative-Rock-Formation PYOGENESIS meldet sich nach fünfjähriger Funkstille mit einer neuen Single zurück. 'All I Am Is Bleeding' heißt das Werk und erscheint gleichzeitig mit einem passenden Video. Der Song wurde gemeinsam mit der Horror-Punk-Institution THE OTHER eingespielt.

Im Zusammenhang mit der Single-Veröffentlichung gibt die Band bekannt, für Anfang 2027 ein neues Album zu planen.

Quelle: Neecee Agency Redakteur: Erika Becker Tags: pyogenesis the other all i am is bleeding