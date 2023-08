THEOCRACY kehrt zum Staub zurück

Weitere Neuigkeiten zu THEOCEACY! Das neue Album, das am 13. Oktober 2023 über Atomic Fire Records erscheitn, trägt den Titel "Mosaic" und umfasst folgende Tracks:



"Mosaic" Trackliste:



01. Flicker

02. Anonymous

03. Mosaic

04. Sinsidious (The Dogs Of War)

05. Return To Dust

06. The Sixth Great Extinction

07. Deified

08. The Greatest Hope

09. Liar, Fool, Or Messiah

10. Red Sea



Außerdem gibt es mit 'Return To Dust' einen ersten Eindruck.



Return To Dust







https://www.youtube.com/watch?v=6umfhGhH-ws

Quelle: Atomic Fire Records/Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: theocracy mosaic return to dust