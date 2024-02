TESTAMENT auf Sommer-Festival-Tour

Die Thrash Metaler TESTAMENT kündigen mit "THE LEGACY & THE NEW WORLD ORDER" eine Europa-Sommer-Festival-Tour für 2024 an. Start ist am 15. Juli in Malmö, Schweden.



Hier die Tourdaten:



15.07. SE – Malmö, Slagthuset /w Behemoth

16.07. SE – Uppsala, Parksnäckan /w Behemoth

18.07. FI – Laukaa, John Smith Rock Festival

19.07. ET – Tallinn, Noblessner Foundry /w Behemoth

21.07. PL – Warsaw, Progresja Summer Stage /w Behemoth, Gaerea

23.07. SK – Kosice, Hádzanárska hala /w Behemoth, Gaerea

24.07. SK – Tolmin, Tolminator Festival

25.07. RS – Novi Sad, SKCNS Fabrika

27.07. BG – Sofia, Arena Sofia /w Behemoth, Pestilence

28.07. GR – Athens, Release Athens /w Behemoth, Pestilence

31.07. RO – Rasnov, Rockstadt Extreme Fest

02.08. DE – Roitzschjora, Full Rewind Festival

03.08. DE – Wacken, Wacken Open Air

05.08. DE – Karlsruhe, Substage /w Havok, Spiritworld

06.08. AT – Feldkirch, Poolbar /w Sylosis, Havok

07.08. DE – Ulm, Roxy /w Havok, Dust Bolt

08.08. CZ – Brutal Assault Festival

10.08. BE – Kortrijk, Alcatraz Festival

11.08. FR – Cercoux, Festival 666

