BACKSTABBER mit neuem Video

Heute ging der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Harvesting The Weak' der Death-Metal-Band BACKSTABBER aus Kanada online. Die Nummer gehört zur neuen EP "Patterns Of Dominations", die am 15. März herauskommen soll.





