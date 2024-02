HOUR OF PENANCE hat eine neue Platte am Start

Italien und Brutaler Death Metal - das passt einfach zusammen. HOUR OF PENANCE versucht dies am 05. April ein weiteres Mal mit dem insgesamt neunten Studioalbum zu beweisen, das den Namen "Devotion" tragen wird.

Singleauskopplungen gibt es derzeit jedoch keine.

Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. Devotion For Tyranny

2. Parasitic Chain Of Command

3. Birthright Abolished

4. Retaliate

5. Breathe The Dust Of Their Dead

6. The Morality Of Warfare

7. Severance

8. The Ravenous Heralds

9. A Desert Called Peace

10. Spiralling Into Decline

Redakteur: Kenneth Thiessen