Neuigkeiten von SABATON

Jetzt ist es offiziell. SABATONs neuer Gitarrist ist ein alter Bekannter: Thobbe Englund ist wieder zurück. In einem kleinen Einspieler seht ihr die Bekanntgabe.



And our new guitarist is….







https://www.youtube.com/watch?v=gcIaFfElBd0

