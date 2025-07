TERRA ATLANTICA: erster Track vom neuen Album

Am 26. September 2025 erscheint via Scarlet Records "Oceans", das neue Album von TERRA ATLANTICA. Mit ihrem neuen Album nimmt die deutsche Band ihre Hörer mit auf eine Reise über die sieben Weltmeere, eine musikalische Expedition in unbekannte Welten voller Geheimnisse, alter Legenden und neuer Horizonte.



Die jetzt veröffentlichte erste Single 'Land Of Submarines' ist ein mitreißender Happy-Metal-Track, der von epischen Unterwasserschlachten zwischen U-Booten handelt, aber auch eine tiefere Botschaft der Hoffnung und des Überwindens der Dunkelheit vermittelt. Es geht darum, selbst in den Tiefen neue Kraft und Optimismus zu finden, was Widerstandsfähigkeit und Abenteuerlust symbolisiert. Die lebhafte, fröhliche Stimmung des Songs macht ihn zu einer perfekten Einführung in den Sound von TERRA ATLANTICA und gibt den Ton für die bevorstehende Reise vor.



Land Of Submarines







https://www.youtube.com/watch?v=uIjjF3eA4pY

