Neuigkeiten von SIENA ROOT

Die Stockholmer SIENA ROOT präsentieren nach 'Wishing For More (live)' das nächste Video zu 'Outlander (live)', die zweiten Single aus ihrem Doppel-Livealbum "Made in KuBa", das am 03. Oktober 2025 über Perception - A Division of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.



Auch dieser Song wurde im Rahmen dreier Auftritte der Band im März 2024 im Jenaer Kulturbahnhof aufgenommen.



Die Band erklärt:

" 'Outlander' war der erste Song, den wir für unser Album "A Dream Of Lasting Peace" schrieben. Er war einer dieser Songs, der uns ganz natürlich zuflog, während sein Text letztendlich den roten Faden für das gesamte Album vorgab. Entscheidend hierfür war, dass jedes Bandmitglied zum Songwriting beitrug - etwas, das unseren Kreativprozess damals Mal besonders geprägt hat. Diese Liveversion vermittelt die zusätzliche Energie und Spannung, die der Song einfach verdient."



"Made in KuBa" Trackliste:



01-Coincidence & Fate

02-Ridin' Slow

03-Wishing For More

04-Mountain II

05-We (We Are Them)

06-Keeper Of The Flame

07-Tales Of Independence

08-In My Kitchen

09-The Summer Is Old

10-Outlander

11-Imaginary Borders

12-Root Rock Pioneers



Outlander







https://www.youtube.com/watch?v=4uwT0XNlHmQ



Wishing For More







https://www.youtube.com/watch?v=K-KhVghe0F0

"Double Live Release Tour 2025" - w/ special guests KANT (*)



02.10.2025 DE Köln - Kantine (Yard Club) *

03.10.2025 DE Bensheim - Musiktheater REX *

04.10.2025 CH Pratteln - Up In Smoke *

05.10.2025 DE Karlsruhe - Kohi *

06.10.2025 DE Dresden - Beatpol *

07.10.2025 PL Wroclaw - Klub Muzyczny Liverpool

08.10.2025 CZ Brno - Metro Music Bar *

10.10.2025 DE München - Keep It Low *

11.10.2025 AT Graz - p.p.c.

13.10.2025 AT Salzburg - Rockhouse

14.10.2025 IT Mailand - Arci Bellezza

15.10.2025 FR Marseille - Le Molotov

16.10.2025 FR Lyon - Rock n’Eat

18.10.2025 FR Paris - Backstage By the Mill

19.10.2025 NL Breda - Mezz