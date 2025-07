BIOSCOPE: Neuer Song und Tour

BIOSCOPE hat vor einigen Tagen den Titeltrack aus ihrem kommenden Debütalbum "Gentō" online gestellt. Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von MARILLION-Gründungsmitglied Steve Rothery und Thorsten Quaetschning von TANGERINE DREAM.

"Gentō" erscheint am 22. August bei earMUSIC.

https://www.youtube.com/watch?v=dNCnnDsLQLk

"Gentō" erscheint als CD+Blu-ray Digipak mit dem vollständigen Album in High-Res, Dolby Atmos sowie Dolby 5.1 Surround Mix und als Heavyweight Black 2LP Gatefold.

BIOSCOPE sind Steve Rothery, Gründungsmitglied und Gitarrist von MARILLION, dessen Gitarrenspiel den Sound des modernen Progressive Rock entscheidend geprägt, sowie Thorsten Quaeschning, musikalischer Leiter von TANGERINE DREAM, der auf über 80 Veröffentlichungen mitgewirkt hat und international für seine Arbeit an Film- und Game-Soundtracks bekannt ist. Gemeinsam bringen sie jahrzehntelange musikalische Erfahrung in das Projekt ein, welches nicht nur eine stilistische Verschmelzung, sondern ein durchdachter Dialog zwischen zwei etablierten musikalischen Welten ist. Der Name BIOSCOPE stammt aus dem Griechischen: bios (Leben) und skopeein (schauen). Vor dem Kino bedeutete er "ein Blick auf das Leben" – eine treffende Metapher für ein Projekt, das musikalische Erfahrung in gemeinsame Wahrnehmung verwandelt.

BIOSCOPE auf Tour:

10.12.25 - Zoetermeer, De Boerderij - Niederlande

11.12.25 - Hengelo, Metropol - Niederlande

13.12.25 - Oberhausen, Turbinenhalle - Deutschland

14.12.25 - Berlin, Astra - Deutschland

16.12.25 - Warschau, Progresja - Polen