PRIMAL FEAR weint feurige Tränen

Am 05. September 2025 erscheint via RPM das neue Album "Domination" von PRIMAL FEAR. Mit 'Tears Of Fire' gibt es die nächste Auskopplung samt Musik-Video.



Ralf Scheepers kommentiert:

"Heroische Gedanken und Worte, um deutlich zu machen, dass niemand etwas alleine durchstehen muss, sondern dass es immer ein paar Menschen gibt, die einem zur Seite stehen und mit einem durch dick und dünn gehen."



Tears Of Fire







https://www.youtube.com/watch?v=AWwtxnDjdBw

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: primal fear domination tears of fire