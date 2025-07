IN FLAMES auf dem

Während das "Full Rewind"-Festival in Roitzschjora derzeit auf Hochtouren läuft, lässt die Festival-Crew bereits jetzt die nächste Bombe platzen: Für die Ausgabe 2026 wurde niemand Geringeres als die Göteborger Melodic-Death-Legende IN FLAMES bestätigt!



Die schwedische Ausnahmeband zählt seit Jahrzehnten zu den stilprägenden Größen des Genres und hat mit Klassikern wie "The Jester Race", "Colony" und "Clayman" nicht nur Musikgeschichte geschrieben, sondern auch zahllose Acts weltweit inspiriert.

IN FLAMES wird im kommenden Jahr somit auf dem Acker bei Löbnitz erwartet.



Ein Pflichttermin für alle Fans von melodischem Death Metal.



POWERMETAL.de ist in diesem Jahr vor Ort in Roitzschjora und wird ausführlich vom Festivalgeschehen berichten.

Quelle: loebnitz-am-see homepage Redakteur: Norman Wernicke Tags: in flames full rewind