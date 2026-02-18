TERATOMA kündigt neues Album an
Kommentieren
Die Berliner Death-Metaller von TERATOMA haben für den 25.03.2026 ihr neues Werk "Longing Voracity" angekündigt. Der Nachfolger von "Purulent Manifestations" (2021) zeigt sich mit 'Exordium' bereits auf der Bandcampseite des Labels.
"Longing Voracity" Trackliste:
01. Exordium
02. Longing Voracity
03. Chaotic Bewilderment
04. Ravaged And Absorbed
05. Perpetual Anguish
06. Circle Of Perdition
07. Interim
08. Festering Realm
09. Spewing Atrocities
10. Stertorous Whisper
- Quelle:
- TERATOMA Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- teratoma longing voracity exordium
0 Kommentare