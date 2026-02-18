TABERNIS und die Dunkelheit

Am 24. April 2026 erscheint über Napalm Records das Debüt-Album "Seasons Of The Dark Hive" von TABERNIS. Die erste Auskopplung 'Tenebrae' ist nach dem lateinischen Wort für Dunkelheit benannt und verwebt uralte Traditionen mit düsterer Mystik zu einem stimmungsvollen Instrumentalstück.



TABERNIS über Seasons of the Dark Hive:

"Das Album "Seasons Of The Dark Hive" ist ganz natürlich entstanden, ohne dass wir etwas erzwingen mussten. Wir haben die Energie, die in uns lebt, authentisch ins Freie fließen lassen und dabei die Mittel genutzt, die uns zur Verfügung standen. Mit der Unterstützung von Napalm Records können wir qualitative Arbeit leisten und die Welt von TABERNIS für Menschen überall zugänglich machen. Wir schöpfen mit diesem Werk aus Kulturen und Musikstilen aller Epochen, aus allem, was uns im Laufe der Zeit inspiriert hat, und haben dabei unsere Grundlage behalten: Trommel und Dudelsack. Dies ist nur der Anfang der Geschichte. Die Energien der Jahreszeiten leiten unser Leben und unsere Kraft, genau wie auf diesem Album."



TABERNIS über 'Tenebrae':

" 'Tenebrae' ist die erste visuelle Annäherung an das Herz des Dark Hive. Es ist ein Zufluchtsort in den Schatten, gleichzeitig einladend und voller Geheimnisse. Im ersten Track, den wir teilen, weicht die Melancholie einem rhythmischen Ansatz. 'Tenebrae' hat ein gleichmäßiges Tempo, die Balance zwischen Langsamkeit und Dringlichkeit ermöglicht es, die Augen zu schließen und sich tragen zu lassen  der Beginn einer inneren Reise voller Energie und Licht. Live sorgt 'Tenebrae' ganz natürlich für Bewegung, stärkt die Verbindung zu anderen ebenso wie das Loslassen. Unser Ritual öffnet den Durchgang: Wir werden reisen, um unsere Musik auf physischer Ebene zu teilen, einander zu begegnen und unsere eigene Dunkelheit zu vergessen."



"Seasons Of The Dark Hive" Trackliste:



01-Sanctus

02-Tenebrae

03-Noctilis

04-Mel Obscurum (Palästinalied)

05-Sylvanot

06-Verbah Oblitah

07-Aurora

08-Florenscentia

09-Apem Vidi (Ai Vist Lo Lop)

10-Lupanar Apum

11-Apiare

12-Hive Dance (Bransle du maître de la maison)

13-Meliferum

14-Calcinae

15-Apes Saltis



Tenebrae







https://www.youtube.com/watch?v=ILzJgZZP9J0



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tabernis seasons of the dark hive tenebrae