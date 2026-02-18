GLOWING EMBER FESTIVAL: erste Details für Oberhausen

Das erste Konzert der diesjährigen GLOWING EMBER FESTIVAL Tour findet im Ruhrpott statt. Auf dem IX. Glowing Ember Festival Nordrhein-Westfalen am Samstag, den 21. März 2026 im HELVETE in Oberhausen wird Rock und Metal in den verschiedensten Schattierungen von insgesamt 5 Bands geboten.



SICK#RED

[SOON]

VOIDRIPPER

FAT BOY DELIRIUM

TEN WEEKS LATER



Was erwartet euch bei den Bands? Hier die Kurzfassung:



SICK#RED - kompromisslosen Alternative Rock

[SOON] - Das Dark Metal

VOIDRIPPER - knackigen "Stoner-Thrash"

FAT BOY DELIRIUM - irgendwo zwischen THE HELLACOPTERS und TURBONEGRO

TEN WEEKS LATER - kraftvoller Rock mit der stimmgewaltigen Frontfrau Eileen



Hier geht es zur Event-Seite.

Die GLOWING EMBER FESTIVAL Tour wird präsentiert von: Powermetal.de; FFM-Rock, metal.de; NauntownMusic