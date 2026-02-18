GLOWING EMBER FESTIVAL: erste Details für Oberhausen
Kommentieren
Das erste Konzert der diesjährigen GLOWING EMBER FESTIVAL Tour findet im Ruhrpott statt. Auf dem IX. Glowing Ember Festival Nordrhein-Westfalen am Samstag, den 21. März 2026 im HELVETE in Oberhausen wird Rock und Metal in den verschiedensten Schattierungen von insgesamt 5 Bands geboten.
SICK#RED
[SOON]
VOIDRIPPER
FAT BOY DELIRIUM
TEN WEEKS LATER
Was erwartet euch bei den Bands? Hier die Kurzfassung:
SICK#RED - kompromisslosen Alternative Rock
[SOON] - Das Dark Metal
VOIDRIPPER - knackigen "Stoner-Thrash"
FAT BOY DELIRIUM - irgendwo zwischen THE HELLACOPTERS und TURBONEGRO
TEN WEEKS LATER - kraftvoller Rock mit der stimmgewaltigen Frontfrau Eileen
Hier geht es zur Event-Seite.
Die GLOWING EMBER FESTIVAL Tour wird präsentiert von: Powermetal.de; FFM-Rock, metal.de; NauntownMusic
- Quelle:
- NauntownMusic
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- glowing ember festival 2026 oberhausen helvete sickred soon voidripper fat boy delirium ten weeks later
0 Kommentare