EXODUS und Goliath
Am 20. März 2026 erscheint über Napalm Records das neue Studioalbum "Goliath" von EXODUS. Jetzt wurde der Titeltrack samt Musikvideo veröffentlicht.
EXODUS über das neue Album "Goliath":
"Ob wir uns auf diesen Release freuen? Das ist eine Untertreibung. Wir haben alles in dieses Werk (sowie seinen bereits zu 80 Prozent fertigen Nachfolger, doch das ist eine Geschichte für ein andermal) gesteckt und es ist eine unserer stolzesten Errungenschaften. "Goliath" ist unser bisher kollaborativstes und am stärksten auf die Band fokussierte Album: Vier Songs kommen von Lee, die Lyrics von Gary, Rob, Lee und Tom, und es ist insgesamt einfach grandios. Es ist Zeit, das Biest von der Leine zu lassen verneigt euch!"
EXODUS über den Track 'Goliath':
" 'Goliath' ist wahrscheinlich das Härteste, was wir je gemacht haben, und sicherlich der langsamste Song in unserem Repertoire, so nah an Doom Metal, wie EXODUS nur kommen kann das ist pure, finstere Bösartigkeit. Unsere Freundin Katie Jacoby verwandelt mit ihren 18 Streicherspuren in der mittleren Harmoniepartie den Song von purem Horror in etwas Schönes."
"Goliath" Trackliste:
01-3111
02-Hostis Humani Generis
03-The Changing Me, feat. Peter Tägtgren
04-Promise You This
05-Goliath, feat. Katie Jacoby
06-Beyond The Event Horizon
07-2 Minutes Hate
08-Violence Works
09-Summon Of The God Unknown
10-The Dirtiest Of The Dozen
Goliath
https://www.youtube.com/watch?v=eLmYGNKGNuQ
