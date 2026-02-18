EXODUS und Goliath

Am 20. März 2026 erscheint über Napalm Records das neue Studioalbum "Goliath" von EXODUS. Jetzt wurde der Titeltrack samt Musikvideo veröffentlicht.



EXODUS über das neue Album "Goliath":

"Ob wir uns auf diesen Release freuen? Das ist eine Untertreibung. Wir haben alles in dieses Werk (sowie seinen bereits zu 80 Prozent fertigen Nachfolger, doch das ist eine Geschichte für ein andermal) gesteckt und es ist eine unserer stolzesten Errungenschaften. "Goliath" ist unser bisher kollaborativstes und am stärksten auf die Band fokussierte Album: Vier Songs kommen von Lee, die Lyrics von Gary, Rob, Lee und Tom, und es ist insgesamt einfach grandios. Es ist Zeit, das Biest von der Leine zu lassen  verneigt euch!"



EXODUS über den Track 'Goliath':

" 'Goliath' ist wahrscheinlich das Härteste, was wir je gemacht haben, und sicherlich der langsamste Song in unserem Repertoire, so nah an Doom Metal, wie EXODUS nur kommen kann  das ist pure, finstere Bösartigkeit. Unsere Freundin Katie Jacoby verwandelt mit ihren 18 Streicherspuren in der mittleren Harmoniepartie den Song von purem Horror in etwas Schönes."



"Goliath" Trackliste:



01-3111

02-Hostis Humani Generis

03-The Changing Me, feat. Peter Tägtgren

04-Promise You This

05-Goliath, feat. Katie Jacoby

06-Beyond The Event Horizon

07-2 Minutes Hate

08-Violence Works

09-Summon Of The God Unknown

10-The Dirtiest Of The Dozen



Goliath







https://www.youtube.com/watch?v=eLmYGNKGNuQ

