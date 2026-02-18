CULTIST mit zweitem Album
Kommentieren
18.02.2026 | 14:28
Das kanadische Trio CULTIST wird am 20.03.2026 sein zweites Studioalbum "Spiritual Atrophy" via Awakening Records veröffentlichen. Dach dem Death-Metal-Debüt "Manic Despair" (2022) sind die Jungs um Frontfrau Vanessa Grossberndt mit neun neuen Songs am Start.
Das kanadische Trio CULTIST wird am 20.03.2026 sein zweites Studioalbum "Spiritual Atrophy" via Awakening Records veröffentlichen. Dach dem Death-Metal-Debüt "Manic Despair" (2022) sind die Jungs um Frontfrau Vanessa Grossberndt mit neun neuen Songs am Start.
"Spiritual Atrophy" Trackliste:
01. Divination Whispers
02. Coursing Between Worlds
03. Neophyte
04. Reality Shaper
05. Phenomena
06. Perversion Of Survival
07. Ascension
08. False Prophet
09. Spiritual Atrophy
- Quelle:
- CULTIST Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- cultist spiritual atrophy
0 Kommentare