TEMPLE OF DREAD mit neuer Single

Bevor am 11. August über Testimony Records das neue TEMPLE OF DREAD-Album erscheint, präsentieren uns die Jungs mit 'Asebeia' einen neuen Vorgeschmack.

Anbei auch die Songliste der Platte:

01 Charon's Call (Intro)

02 Beyond Acheron

03 World Below

04 Damnation

05 Dance Of Decay

06 All-Consuming Fire

07 The Plague

08 Carnality Device

09 Asebeia

10 Hades