DUFF MCKAGAN: Neuer Song

Bevor sein neues Soloalbum "Lighthouse" am 20. Oktober erscheint, präsentiert uns der GUNS'N'ROSES-Bassist DUFF McKAGAN mit 'I Saw God On 10th St.' einen weiteren Vorgeschmack.

Und diese Songs sind auf der Platte vertreten:

01 - Lighthouse

02 - Longfeather

03 - Holy Water

04 - I Saw God On 10th St.

05 - Fallen

06 - Forgiveness

07 - Just Another Shakedown

08 - Fallen Ones

09 - Hope (feat. Slash)

10 - I Just Don’t Know (feat. Jerry Cantrell)

11 - Lighthouse (Reprise) (feat. Iggy Pop)